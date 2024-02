Balança comercial brasileira tem superávit recorde para janeiro, de US$6,527 bi

"Este mês de janeiro continua reproduzindo o padrão que a gente observou principalmente no segundo semestre do ano passado, com volume grande de exportação", pontuou durante entrevista coletiva o diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC, Herlon Brandão. "Já os preços das mercadorias continuam em queda, mas com redução menor que antes."

Os dados da Secex mostraram que no setor de Agropecuária o país exportou 42,3% a mais em volume em janeiro de 2024 ante o mesmo mês do ano passado. No entanto, como os preços das mercadorias exportadas caíram 13,9% no período, o crescimento das exportações agropecuárias, em valores, foi de 21,0%, para 4,3 bilhões de dólares.

"Observamos aqui sobretudo o crescimento da exportação de soja", disse Brandão.

Na Indústria Extrativa, o crescimento das exportações em valores foi de 53,3% em janeiro ante o mesmo mês de 2023, para 8,2 bilhões de dólares. Na Indústria de Transformação, a alta foi de 4,6%, para 14,4 bilhões.

"Na importação, o volume também vem se acelerando desde o segundo semestre do ano passado. Mas com a queda dos preços, houve leve redução em relação a janeiro do ano passado", afirmou Brandão.

Os dados da Secex mostram que o volume de produtos importados cresceu 13,0% em janeiro ante o mesmo mês de 2023. Mas como os preços das mercadorias caíram 12,6% no período, o valor importado apresentou leve queda de 0,1%, para 20,5 bilhões de dólares.