BCE deve ser paciente com cortes de juros, diz Schnabel ao FT

(Reuters) - O Banco Central Europeu deve ser paciente com o corte das taxas de juros, já que a inflação pode voltar a subir e dados recentes confirmam os temores de que a "última milha" da redução do crescimento dos preços será a mais difícil, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, ao Financial Times.

O BCE tem mantido as taxas de juros em níveis recordes desde setembro, mas o debate sobre a flexibilização da política monetária está se intensificando e os mercados esperam que o banco comece a reverter o curso em breve, devido ao fraco crescimento e ao arrefecimento das pressões sobre os preços.

No entanto, Schnabel advertiu contra cortes muito cedo, argumentando que os aumentos anteriores das taxas já atingiram seu impacto máximo e que alguns sinais preocupantes permanecem à medida que se inicia uma nova fase "crítica" de desinflação.