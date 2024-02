Bradesco perde mais de R$ 25 bilhões em valor de mercado após balanço

Por volta de 15h20, as ações preferenciais do Bradesco desabavam 15,78%, a R$ 13,98, enquanto as ações ordinárias despencavam 13,22%, a R$ 12,60, respondendo com folga pelo pior desempenho do Ibovespa, que cedia 0,65%.

Com tal desempenho, os papéis caminham para a maior queda em um pregão, considerando dados de fechamento, desde 9 de novembro de 2022, quando as PNs terminaram o dia com um declínio de 17,38% e as ONs encerraram o pregão em baixa de 16%.

Na mínima do dia, as PNs caíram 16,45%, a R$ 13,87 e as ONs recuaram 13,91%, a R$ 12,50, equivalente a uma perda de R$ 25,27 bilhões em valor de mercado, para R$ 140,3 bilhões.

Analistas do Citi destacaram em relatório após as apresentações do banco que a administração não discutiu metas específicas para os retornos anualizados sobre o patrimônio líquido médio (ROAEs), embora tenha afirmado que poderá ficar acima do custo de capital em 2026.

"As mudanças parecem positivas e na direção certa, embora qualquer eventual melhoria na rentabilidade pareça provavelmente ser de natureza muito gradual, o que poderá desiludir alguns investidores", afirmaram Rafael Frade e equipe, reiterando a recomendação "neutra/alto risco" para as ações do bancos.

Além da prognóstico para o ROAE 2026, os analistas do Citi e do UBS BB também destacaram entre as sinalizações presentes no plano a expectativa do Bradesco de melhorar o índice de eficiência em oito pontos percentuais nos próximos cinco anos.