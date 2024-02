Bradesco tem lucro abaixo do esperado no 4 tri; presidente diz que 2024 é ano de transição

O resultado foi marcado por uma despesa com provisão para inadimplência de 10,52 bilhões de reais, menor do que um ano antes (14,881 bilhões), mas acima dos 9,19 bilhões do terceiro trimestre.

O retorno anualizado sobre patrimônio líquido ficou em 6,9% no último trimestre do ano passado, de 11,3% nos três meses anteriores e 3,9% no quarto trimestre de 2022 - quando o banco fez uma provisão extra em razão do pedido de recuperação judicial da Americanas, anunciada no começo de 2023.

A margem financeira foi de 16,13 bilhões de reais, de 16,68 bilhões um ano antes, com a margem de clientes caindo 11,7%, a 15,43 bilhões de reais.

O lucro líquido contábil ficou em 1,7 bilhão de reais, pressionado por efeitos não recorrentes como provisão de 570 milhões de reais para reestruturação, principalmente na rede de agências e passivos contingentes de 547 milhões de reais.

A carteira de crédito expandida somou 877,285 bilhões de reais no final de 2023, de 877,5 bilhões em setembro e 891,93 bilhões em dezembro de 2022. O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 5,1%, de 5,6% no terceiro trimestre e de 4,3% em dezembro de 2022.

O novo presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou que 2023 foi desafiador, mas apresentou pontos positivos, como a inadimplência, que começou a cair, e a carteira de crédito do varejo, que iniciou trajetória de alta no último trimestre. O banco avalia que essa tendência deve continuar em 2024, assim, o custo de crédito, que ainda foi elevado em 2023, já deve mostrar melhora gradual nesse ano e nos próximos trimestres.