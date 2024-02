Brasil pode crescer um pouco mais de 2% em 2024, diz Campos Neto

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que o crescimento econômico do Brasil este ano pode surpreender e ficar um pouco acima de 2%.

A mais recente estimativa oficial do BC para o PIB, divulgada em dezembro, aponta para um crescimento de 1,7% em 2024.

Campos Neto disse em palestra no evento Blue Connections, promovido pelo Meio & Mensagem, que o resultado da balança comercial do país em 2024 deve ser um pouco pior, mas como consequência de uma base de comparação muito alta após a super safra do ano passado, e deve seguir acima da média.