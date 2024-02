Canal do Panamá descarta mais restrições de trânsito de navios pelo menos até abril

Nos últimos meses, ataques contra navios no Mar Vermelho levaram muitos proprietários de embarcações a adotar rotas mais longas na ligação com a Ásia, aumentando a demanda de trânsito pelo Panamá, afirmou Espino.

“Pelo menos até abril, manteremos 24” passagens autorizadas por dia, disse, em uma entrevista no fim da terça-feira.

Se as chuvas chegarem em maio como esperado, o canal planeja progressivamente aumentar as cotas diárias, com o objetivo de retornar a cerca de 36 navios por dia -- o normal durante a temporada chuvosa.

Se as chuvas não cumprirem as expectativas, a autoridade pode aplicar mais restrições a passagens ou aos calados, a profundidade máxima dos navios.

“Se a chuva não chegar em maio, avaliaremos novamente se cortamos o trânsito em um ou dois navios por dia ou reduzimos o calado máximo dos navios para 43 pés”, acrescentou. A autoridade também está monitorando a evaporação dos reservatórios de água durante a temporada de seca.

O canal atualmente permite navios com calado máximo de 44 pés. A Autoridade do Canal do Panamá evita diminuir esse número porque forçaria muitos navios a reduzirem suas cargas, tornando o transporte de alguns produtos não lucrativo.