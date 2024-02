Collins, do Fed, diz que corte de juros pode ocorrer mais à frente este ano

“Por ora, a política monetária permanece bem posicionada, à medida que avaliamos cuidadosamente a evolução dos dados e as perspectivas”, disse Collins em discurso preparado para uma reunião do Clube Econômico de Boston.

“À medida que ganharmos mais confiança na economia, atingindo os objetivos do Comitê (Federal de Mercado Aberto, Fomc), e consistente com as últimas projeções dos participantes do Fomc, acredito que provavelmente será apropriado começar a aliviar a restrição da política monetária mais para frente este ano”, disse Collins.

A flexibilização dos juros “proporcionará gradualmente a flexibilidade necessária para gerir os riscos, ao mesmo tempo que promoverá preços estáveis ​​e pleno emprego”.

As declarações de Collins foram as primeiras feitas por ela desde que as autoridades do Fed deixaram inalterada sua taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5%, movimento que disse ter apoiado.

O Fed também abriu a porta para a redução da taxa, dado o rápido recuo da inflação em direção à meta de 2%, mas o chair do Fed, Jerome Powell rejeitou a visão do mercado de que o primeiro corte poderia ocorrer em março.

A cautela do Fed sobre o corte dos juros foi aparentemente corroborada pelos dados muito fortes de criação de empregos fora do setor agrícola, divulgados na sexta-feira. Para Collins, esses dados ajudaram a mostrar o motivo pelo qual o Fed precisa ser cauteloso na transição para uma política monetária mais frouxa.