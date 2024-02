Acionistas da Gafisa rejeitam proposta da Esh Capital para destituir conselho

SÃO PAULO (Reuters) - Acionistas da Gafisa rejeitaram em assembleia extraordinária nesta quarta-feira proposta da gestora Esh Capital para destituição do conselho de administração e proposição de ação de responsabilidade contra seus integrantes, informou a companhia em comunicado à imprensa.

"Esta é a quarta vez que a gestora Esh Capital pede convocação de assembleia geral extraordinária para apreciar as mesmas matérias, as quais já foram todas as vezes rejeitadas", disse a empresa.

No final do ano passado, o Esh Theta Master afirmou que houve descumprimento de estatuto social, uma vez que uma aquisição de ações da empresa foi feita sem lançamento de oferta pública pelos papéis dos demais acionistas da companhia.