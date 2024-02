Diretora do Fed se diz "otimista" sobre inflação, embora continue como foco da política monetária

"Estou satisfeita com o progresso da inflação e otimista de que ele continuará", disse Kugler. Ela destacou que vê o arrefecimento do crescimento dos salários e uma mudança para uma redefinição de preços menos frequente por parte das empresas como razões para pensar que a inflação de serviços, em particular, continuará a diminuir.

Porém, embora tenha caracterizado os riscos para o emprego e a inflação como "praticamente equilibrados", ela disse que, se o progresso da inflação estagnar, a taxa de juros poderá ter de permanecer na faixa atual de 5,25% a 5,5% por mais tempo do que o esperado.

(Por Howard Schneider)