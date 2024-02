Disney supera previsão de lucros e aumenta dividendos em 50%

O serviço de streaming Disney+ perdeu 1,3 milhão de assinantes, quase o dobro da perda de 700 mil que os analistas previam, após um aumento de preço em outubro.

A empresa previu que ganharia de 5,5 milhões a 6 milhões de assinantes do Disney+ em seu segundo trimestre, com um impulso positivo na receita por usuário.

O negócio de streaming da unidade de Entretenimento, que também inclui o Hulu e o Disney+ Hotstar na Índia, registrou uma receita de 5,5 bilhões de dólares, um pouco acima das previsões, e uma melhora de 15% em relação ao ano anterior.

A receita geral do segmento de entretenimento, que engloba os negócios tradicionais de TV, streaming e filmes da Disney, caiu 7% em relação ao ano anterior, para 9,98 bilhões de dólares.

Os resultados foram prejudicados pela redução da receita de anúncios na ABC e pelas menores taxas decorrentes da perda contínua de assinantes de TV a cabo, parcialmente compensadas pela redução dos custos de programação associados às greves de Hollywood. O fraco desempenho de bilheteria de "As Marvels" e "Wish - O Poder dos Desejos", em comparação com os fortes resultados de um ano atrás de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" e "Avatar: A Forma da Água", levou as vendas de conteúdo e licenciamento a um prejuízo.

A divisão de esportes da Disney, que inclui a ESPN, o serviço de streaming ESPN+ e a Star in India, registrou uma receita de 4,8 bilhões de dólares, um ganho de 4% em relação ao ano anterior, mas um prejuízo operacional de 103 milhões de dólares, atribuível a uma perda cada vez maior na Star in India.