Dívida pública bruta do Brasil sobe a 74,3% do PIB em dezembro, mostra BC

Já a dívida líquida foi a 60,8%, de 59,5% em novembro e 56,1% em dezembro de 2022.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de 75,0% para a dívida bruta e de 60,0% para a líquida.

Em dezembro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 129,573 bilhões de reais, contra saldo negativo de 11,813 bilhões de reais em dezembro de 2022. O BC ressaltou para esse resultado o impacto do pagamento de precatórios, de 92,4 bilhões de reais.

O déficit no último mês do ano foi maior do que a expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de 124,35 bilhões de reais.

Assim, o setor público consolidado registrou em 2023 déficit primário de 249,124 bilhões de reais (2,29% do PIB), ante superávit de 125,994 bilhões de reais (1,25% do PIB) em 2022, de acordo com o BC.

O desempenho do último mês do ano mostra que o governo central teve saldo negativo de 127,574 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram déficit primário de 2,940 bilhões de reais e as estatais tiveram superávit de 942 milhões de reais, segundo os dados do Banco Central.