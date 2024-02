Dólar tem dia de cotações travadas e termina perto da estabilidade no Brasil

No Brasil, após registrar a cotação mínima de 4,9529 reais (-0,20%) às 11h47, o dólar à vista marcou a máxima de 4,9751 reais (+0,24%) às 15h10.

“De manhã (houve) talvez um viés de baixa (para o dólar), um movimento que favoreceu em geral as moedas emergentes e ligadas a commodities, mas depois, seguindo em linha com um ajuste para cima dos (rendimentos dos) Treasuries, o dólar voltou para próximo do zero a zero”, resumiu o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

“Sem dúvida, eu diria que é a menor volatilidade e amplitude de variação (do dólar) nas últimas semanas”, acrescentou.

Às 17:31 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,08%, a 104,060.

Pela manhã, o Banco Central informou que o setor público consolidado teve déficit primário de 249,124 bilhões de reais em 2023, o que equivale a 2,29% do Produto Interno Bruto. Com o resultado, a Dívida Bruta do Governo Geral saltou de 73,8% para 74,3% do PIB de 2022 para 2023.

Ainda pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de abril.