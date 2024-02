Dólar tem pouca alteração após salto recente com foco em autoridades de BCs

Na B3, às 9:48 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,05%, a 4,9710 reais.

"Os investidores hoje operam em compasso de espera, aguardando discursos, comentários e falas de autoridades do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

"Investidores estão buscando maiores sinalizações e pistas sobre a condução da política monetária nesses países, tentando ajustar as suas posições, recalibrar suas expectativas sobre a trajetória dos juros em 2024, para tentar adivinhar um pouco melhor o que vai acontecer."

Esta sessão trará comentários da presidente do Fed de Boston, Susan Collins, do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, e da diretora Michelle Bowman.

Os comentários virão depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell disse no domingo que o banco central dos EUA deve ser "prudente" ao decidir quando reduzir sua taxa básica de juros.

Os comentários de Powell, somados a um relatório de empregos surpreendentemente forte da semana passada, reduziram as probabilidades implícitas em contratos de juros futuros dos EUA de um corte de taxa pelo Fed em março para apenas 20%. Esse cenário era visto como praticamente garantido no final do ano passado.