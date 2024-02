Equinor reduz pagamentos a acionistas e ações caem

"Esperamos aumentar nosso fluxo de caixa e manter retornos competitivos", disse o CEO Anders Opedal em um comunicado.

Rivais como a BP, a Exxon Mobil, a Chevron e a Shell também superaram as previsões de lucro para o quarto trimestre, apoiadas por uma combinação de resultados comerciais sólidos e maior produção de petróleo e gás, mas algumas delas anunciaram planos para aumentar os dividendos e a recompra de ações.

A Equinor disse que seus pagamentos combinados de dividendos e recompras de ações no ano-calendário de 2024 devem chegar a 14 bilhões de dólares, abaixo dos 17 bilhões de dólares do ano passado, refletindo uma normalização dos preços do gás durante 2023.

A produção combinada de petróleo e gás do grupo aumentou 2,1% em 2023, graças a um forte final de ano, e superou a previsão da empresa divulgada em outubro de um crescimento de 1,5%.

O aumento foi impulsionado principalmente pela forte produção no campo Johan Sverdrup, o maior do Mar do Norte, e por novos poços em produção, disse a Equinor.

"O aumento da produção também foi impulsionado por contribuições do portfólio internacional, com o campo Peregrino (do Brasil) atingindo o platô de produção e o forte desempenho dos ativos offshore dos EUA", acrescentou.