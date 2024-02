EUA devem ultrapassar China como principal parceiro comercial da Alemanha, diz órgão

BERLIM (Reuters) - Os Estados Unidos devem ultrapassar a China como o parceiro comercial mais importante da Alemanha até 2025, no máximo, se as tendências atuais continuarem, de acordo com o diretor de comércio exterior da Câmara Alemã de Indústria e Comércio.

As exportações e importações alemãs para a China totalizaram juntas cerca de 253 bilhões de euros no ano passado, de acordo com cálculos da Reuters baseados em dados preliminares do Departamento Federal de Estatísticas do país.

Isso significa que a China permanecerá como o principal parceiro comercial da maior economia da Europa pelo oitavo ano consecutivo, mas apenas por um fio: o volume de comércio com os EUA foi contabilizado em 252,3 bilhões de euros.