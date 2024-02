"Longa e tediosa jornada": empresas adotam tom ácido para perspectivas para China

Eles destacam o tamanho do desafio para as empresas que vendem de tudo, de telefones a carros e colares, à medida que os consumidores chineses apertam o cinto em meio a perspectivas incertas de emprego, especialmente para os mais jovens, um mercado de ações em queda e valores imobiliários em declínio.

Esses problemas frustraram as expectativas de uma forte recuperação pós-pandemia no ano passado.

"Acho que será uma jornada longa e tediosa" na China, disse o presidente-executivo da Pandora, Alexander Lacik, à Reuters na quarta-feira, depois que as vendas do quarto trimestre não atingiram as expectativas.

"As pessoas me perguntam por que se preocupar com isso, já que são 2% de sua base de receita. Essa é uma maneira de ver as coisas, mas se você disser que são 1,4 bilhão de pessoas, que é o maior mercado de joias do mundo, então você terá uma perspectiva diferente", disse ele.

O presidente-executivo da Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, disse que estava "cautelosamente otimista" com a estabilização das condições moderadas ao longo do ano, o que também deve impulsionar outras economias do sudeste asiático. Mas ele não quis prever quando a recuperação chinesa ocorreria.

A Linde, principal empresa de gases industriais do mundo, foi igualmente moderada, dizendo que a falta de impulso no ano passado continua em 2024.