Lula defende que Estado tem de garantir oportunidades a mais pobres, não atender "megaempresários"

"Tem gente que não precisa do Estado. Mas tem muita gente que precisa e é para essa gente que o Estado tem que existir, disse Lula no Parque Olímpico.

"O Estado tem obrigação de garantir oportunidade para que todas as pessoas possam vencer na vida. Esse é o papel do Estado. Não é atender os megaempresários que cada vez que vão na Presidência só querem saber de pedir bilhões e bilhões e bilhões", acrescentou.

Depois, em evento de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão, o petista insistiu na tecla de que os pobres não podem se contentar com produtos e serviços de baixa qualidade.

"Tem gente rica que pensa que a gente gosta de ser pobre. Tem gente que acha que a gente gosta de comer mal. Tem gente que acha que a gente gosta de ir na feira meio-dia porque as coisas já estão tudo apertada – os que vão cedo apertam o tomate, apertam a cebola, apertam tudo que é fruta, aperta até o ovo – e a gente que vai ao meio-dia só vai comprar o que já está muito apertado", disse o presidente.

Lula aproveitou para criticar a visão "equivocada" de encarar investimentos na área da educação como gastos, acrescentando que tal argumento desmoraliza o serviço público brasileiro.

"Sabe o que disseram para mim? 'Ah, Lula, mas você está dando dinheiro para esses vagabundos estudarem?'", disse o presidente, referindo-se ao programa federal "Pé-de-Meia", incentivo na modalidade de poupança destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes do ensino médio público.