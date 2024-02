Mineração de bitcoin pode ajudar a reduzir energia ociosa no Brasil, diz estudo

SÃO PAULO (Reuters) - A mineração de bitcoin pode ajudar a destravar energia que está ociosa na matriz elétrica do Brasil, em meio a um cenário de sobreoferta de capacidade de geração que tem paralisado novos projetos de energias renováveis, apontou um estudo da startup Arthur Inc. em parceria com a Genial Investimentos.

O estudo calculou que a mineração de bitcoin poderia gerar uma receita de quase 300 milhões de reais em 2026 no Brasil ao monetizar energia ociosa proveniente de usinas de geração distribuída solar, instalações de menor porte que escoam eletricidade para rede em momento de maior demanda, mas que ficam ociosas nas horas de menor consumo.

Os cálculos são conservadores e foram feitos com base em projeções de crescimento no Brasil, até 2026, de minigeradores solares com capacidade a partir de 500 kW, o mínimo necessário para viabilizar a mineração de bitcoin.