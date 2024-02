Sem vencer polarização, Lula quer crescimento maior e mais comunicação de olho em eleição municipal

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - Em meio à polarização política que se mantém viva no país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta duas angústias: garantir um crescimento econômico maior que as previsões do mercado e melhorar a comunicação para tentar vencer as barreiras que o governo hoje enfrenta para alcançar parte da população com vistas às eleições municipais de outubro, disseram à Reuters fontes governistas.

Existe uma preocupação do presidente com a desaceleração do crescimento econômico este ano prevista pelos economistas -- de 3,0% em 2023 para cerca de 1,5% em 2024 -- e também com o fato de o governo não estar conseguindo vencer a barreira da polarização, segundo uma das fontes.