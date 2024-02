S&P 500 tem fechamento recorde com balanços e perspectivas de juros em destaque

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street subiram nesta quarta-feira, com o índice de referência S&P 500 atingindo um novo recorde, com investidores comemorando a força geral dos balanços dos Estados Unidos e monitorando os comentários de formuladores de política monetária em busca de pistas sobre as perspectivas para os juros.

As ações da Ford subiram 6%, conforme a montadora aumentou seus dividendos do primeiro trimestre e decidiu reduzir os investimentos em nova capacidade para veículos elétricos deficitários.