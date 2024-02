Lucro consolidado da Totvs recua quase 18% na base anual

O chamado lucro caixa, que exclui efeitos de despesas com amortização de intangíveis oriundos de aquisições e engloba ajustes ligados à participação na unidade Techfin, caiu 2,2%, para 170,4 milhões de reais, de acordo com a empresa.

"Em um ano em que tivemos tantas mudanças, era esperada uma volatilidade nos resultados trimestrais maior do que estamos acostumados", afirmou a companhia em relatório de resultados.

A Totvs acrescentou que o quarto trimestre foi um período em que diversos elementos contribuíram para uma redução no resultado de curto prazo (de 34 milhões de reais) e que uma análise de um período mais longo "pode ser mais esclarecedora e oferecer respostas melhores do que a análise do trimestre".

A receita líquida consolidada, considerando o resultado da dimensão da Techfin, foi de 1,2 bilhão de reais, crescimento de 18,6% ante um ano antes, com avanços tanto na receita de gestão quanto de "business performance".

As despesas operacionais subiram 26,1% no trimestre, para 712,7 milhões de reais, e os custos operacionais tiveram alta de 20,5% na mesma base de comparação, para 341,2 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)