União entre Arezzo e Soma divide especialistas sobre eventuais obstáculos no Cade

Carvalhinha mencionou o faturamento da Lojas Renner, que teve receita consolidada de 13,2 bilhões de reais em 2022, acrescentando que o setor de moda é muito pulverizado.

"Se a gente for pensar, por exemplo, uma Renner fatura aproximadamente 13 bilhões de reais por ano, que é a nossa maior varejista de moda no Brasil, com uma marca só, uma empresa só."

Alberto Serrentino, fundador e consultor da Varese Retail Strategy, compartilha da visão e não vê interposição ou limitações grandes por parte do Cade.

No caso da Hering, Serrentino explica que a marca não compete, por exemplo, no mesmo segmento que a rede Reserva, adquirida pela Arezzo em 2020 por 715 milhões de reais. A Cia Hering recusou em 2021 uma proposta de fusão da Arezzo.

"Não deve haver, do ponto de vista estrutural, nada que impeça a aprovação", disse.

A data prevista para a conclusão do negócio, que também depende do aval de acionistas, é a partir de 2025, segundo executivos das companhias. O diretor financeiro da Arezzo&Co, Rafael Sachete, disse a jornalistas no início da semana que o acordo não será uma questão complexa de aprovação dentro do Cade.