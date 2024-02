Anfavea estima investimentos de R$100 bi por setor automotivo no Brasil

"O setor vive a expectativa do maior ciclo de investimento da história", disse o executivo em apresentação que contou com participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin.

"Com o anúncio do programa Mover, os investimentos começaram a se materializar", disse Leite se referindo ao programa automotivo lançado no final do ano passado via medida provisória, que, segundo Alckmin, terá regulamentação apresentada após o período do Carnaval.

O executivo, porém, afirmou que a estimativa é "inicial".

Anteriormente, o maior ciclo de investimentos registrado pelo setor automotivo brasileiro ocorreu durante o programa Inovar-Auto, iniciado em 2013, com 75 bilhões de reais investidos até o final daquela década, segundo dados da Anfavea. O programa acabou sendo contestado na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Assim como o Inovar-Auto, o programa Mover tem como um dos principais objetivos incentivar a produção local de veículos e autopeças, mas o foco está em novas tecnologias de motorização, como motores elétricos e híbridos.

A projeção dos investimentos inclui montadoras associadas da Anfavea, como Stellantis, Volkswagen, General Motors, Renault, Toyota e as recém chegadas da China GWM e BYD.