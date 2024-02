Banco Pine quase triplica lucro no 4º tri com crescimento no varejo

"A diversificação de nossos negócios, com a retomada do varejo colateralizado, gerou bons resultados no ano de 2023, quando o cenário foi mais desafiador para o segmento de atacado", afirmou Clive Botelho, membro do comitê executivo do Pine, em nota. O lucro anual do Pine somou 181 milhões de reais, ante 41 milhões em 2022.

A carteira de crédito do banco totalizou 9,6 bilhões de reais em dezembro, avanço de 48% em 12 meses, enquanto a taxa de inadimplência ficou em 0,3% no último trimestre do ano passado ante 0,5% um ano antes.

Na visão do diretor executivo do Pine, Rodrigo Pinheiro, o ciclo de queda na taxa básica Selic iniciado pelo Banco Central no segundo semestre do ano passado deve beneficiar o cenário de crédito no Brasil em 2024.

"Os cortes na taxa de juros nos deixam otimistas com a perspectiva para o ano de 2024", afirmou Pinheiro, acrescentando que o banco continuará escalando seus negócios.