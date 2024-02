Barkin, do Fed, diz que está cauteloso quanto à precisão de dados econômicos recentes

(Reuters) - Os dados recentes sobre a economia dos Estados Unidos, mais fortes do que o esperado, podem se dever em parte à dificuldade de fazer ajustes sazonais precisos no início de um novo ano, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quinta-feira.

"Os dados têm sido notáveis em todos os aspectos", disse Barkin em uma entrevista à Bloomberg TV, citando o forte crescimento econômico e os ganhos de emprego. "Mas sempre sou cauteloso em relação aos números na virada do ano, pois há grandes ajustes sazonais... Não tenho certeza se vou tirar muito proveito de um único mês."

Barkin também repetiu que o Fed deve ser paciente na análise de mais dados de inflação antes de fazer qualquer alteração em sua taxa básica de juros.