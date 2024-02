BC do Japão descarta aumentos rápidos dos juros e sinaliza fim da compra de ativos de risco

"Se a nossa meta de inflação de 2% for alcançada de forma sustentável e estável, a flexibilização monetária em larga escala terá cumprido seu papel e exploraremos se ela deve ser revisada", disse Uchida em um discurso acompanhado de perto em Nara, no oeste do Japão, nesta quinta-feira.

O fim das taxas de juros negativas, um movimento que os mercados esperam que ocorra em março ou abril, seria equivalente ao aumento dos juros de curto prazo em 0,1 ponto percentual, disse ele.

"Mesmo que o Banco do Japão encerre nossa política de taxas de juros negativas, é difícil imaginar um caminho no qual ele continuará aumentando a taxa de juros rapidamente", disse Uchida.

As falas de Uchida, que foram observadas de perto pelos mercados devido ao seu histórico de dar dicas importantes sobre a política monetária, aumentam a chance de o banco central retirar em breve as taxas de juros de curto prazo do território negativo e revisar outras partes da estrutura do estímulo.

Uchida tem sido considerado pelos mercados como um dos membros da diretoria mais cautelosos com relação a uma saída antecipada. Em julho do ano passado, ele disse que o fim das taxas negativas seria apropriado somente quando a inflação impulsionada pela demanda se tornasse muito forte.

Entretanto, seus comentários nesta quinta-feira indicam um pensamento cada vez mais "hawkish" na diretoria de nove membros do banco central.