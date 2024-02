Treasuries enfraquecem Ibovespa, enquanto safra de balanços segue no radar

- KLABIN UNIT subia 1,07%, a 21,82 reais, antes da teleconferência da empresa de papel e celulose sobre os resultados do quarto trimestre de 2023, marcada para as 11h, com agentes financeiros repercutindo previsão da companhia de Ebitda incremental de cerca de 3 bilhões de reais até 2027, em relação ao Ebitda nos 12 meses até setembro de 2023.

- VALE ON subia 0,42%, a 67,08 reais, apoiada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, que encontraram suporte na esperança de melhor demanda do mercado imobiliário após Pequim sinalizar algum apoio ao setor. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange fechou em alta de 2,4%, a 963,50 iuanes (133,90 dólares) por tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,17%, a 42,27 reais, acompanhando a alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 1,4%, a 80,32 dólares.

- BRADESCO PN registrava um acréscimo de 0,64%, a 14,05 reais, após tombo na véspera, em meio à frustração de analistas com os resultados do último trimestre de 2023 e previsões para 2024, enquanto plano estratégico para os próximos cinco anos não animou. No setor, BANCO DO BRASIL ON, que divulga balanço após o fechamento do mercado, ganhava 0,49%, a 59,73 reais.

- ALPARGATAS PN recuava 1,85%, a 7,98 reais, tendo no radar resultado do quarto trimestre do ano passado, com prejuízo líquido consolidado de 1,6 bilhão de reais, ante uma perda de 21 milhões de reais nos últimos três meses de 2022. O Ebitda normalizado recuou 56,%, enquanto a margem Ebitda normalizada cedeu 7,1 pontos percentuais, para 6,7%.