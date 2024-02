Índice da Cielo mostra queda de 0,5% nas vendas no varejo em janeiro

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,5% em janeiro frente ao mesmo período de 2023, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela maior empresa de meios de pagamentos do país.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 3,3%.