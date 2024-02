Lula diz acreditar que não seria possível tentativa de golpe de Estado sem Bolsonaro

"Eu acho que não teria acontecido sem ele (Bolsonaro). O comportamento dele foi muito diferente. Ele passou o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas", disse Lula.

"Não cabe ao presidente da República ficar dando palpite em uma atuação dessa. Obviamente tem muita gente envolvida, muita gente que vai ser investigada", acrescentou.

De acordo com Lula, a tática de Bolsonaro ao criticar frequentemente o processo eleitoral brasileiro e questionar o uso das urnas eletrônicas no pleito visava desmoralizar a democracia no país para favorecer a possibilidade de uma ruptura.

"Na verdade era uma tática de criar na sociedade um descrédito. Você desmoraliza o processo, aí você pode acabar com o processo", argumentou.

Mais cedo, a PF deflagrou operação na qual o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão do passaporte de Bolsonaro e o impediu de manter contato com demais investigados.

De acordo com fonte com conhecimento do assunto, alguns dos principais auxiliares de Bolsonaro, incluindo o general Walter Braga Netto, ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente da chapa de Bolsonaro, e os ex-ministros Paulo Nogueira Batista (Defesa), Anderson Torres (Justiça), e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional, também foram alvos de mandados de busca e apreensão.