Mercado de celulose se mantém em tendência positiva, diz Klabin

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin avalia que o mercado de celulose global se mantém com tendências positivas após sucessivos aumentos de preços pelos fabricantes nos últimos meses, afirmou o diretor de celulose da companhia, Antônio Nicolini, nesta quinta-feira.

"A tendência é positiva para as três fibras do ponto de vista de demanda e preços. A visão do trimestre permanece muito positiva", disse o executivo, durante conferência com analistas após a publicação dos resultados da Klabin na noite da véspera.

O diretor de papéis da companhia, José Soares, disse que, após um período de relativa estabilidade nos preços, a impressão é que está se construindo condições para aumentos no segundo trimestre. "Saímos de um cenário de preços estagnados."