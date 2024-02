Preço de energia reagiu à frustração com chuvas e pode subir mais, diz Auren

"Um pouco do efeito que estamos tendo no mercado é uma volta à normalidade... Um pouco dessa volatilidade vem, obviamente, por conta da recessão da hidrologia, a última vez que tivemos um janeiro tão seco foi em 2019", disse Zanfelice.

"Mas também acho que existe agora um reconhecimento do mercado que a precificação estava muito deprimida, acreditavam que teríamos períodos hidrológicos muito bons", acrescentou.

O "PLD", preço de referência do mercado de curto prazo, veio se mantendo no piso regulatório de 61,07 reais por megawatt-hora (MWh) nos últimos anos devido a uma combinação de boa hidrologia, forte entrada de nova capacidade renovável e baixo crescimento do consumo no país.

Isso impactou fortemente as atividades de trading de energia no mercado livre, dada a falta de volatilidade, e também contratações mais longas de energia, com novos projetos "greenfield" tendo dificuldade para se viabilizar.

Os preços, porém, começaram a mostrar mais volatilidade no fim do ano passado, saindo do piso em alguns momentos do dia, principalmente em função das elevadas temperaturas que impulsionaram o consumo e levaram a recorde de carga no sistema.

Nesta semana, os preços passaram a reagir também para prazos mais longos, subindo devido à hidrologia aquém do esperado.