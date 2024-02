Produção e vendas de veículos recuam em janeiro ante dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - A associação de montadoras, Anfavea, anunciou nesta quinta-feira que as vendas de veículos novos no Brasil em janeiro somaram 162 mil unidades, o melhor desempenho para o mês desde 2021, embora tenham recuado 35% em relação ao forte dezembro do ano passado.

A produção foi de 153 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, queda de 11% na mesma comparação.

Ante janeiro de 2023, porém, as vendas subiram 13%, com a Anfavea afirmando que a média diária de emplacamentos foi de 7,6 mil unidades ante 6,5 mil um ano antes.