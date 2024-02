S&P 500 se aproxima da marca de 5.000 pontos com balanços e dados de emprego no foco

A empresa também anunciou um plano de recompra de ações de 3 bilhões de dólares e um aumento de 50% nos dividendos.

A Spirit Airlines saltava 3,0% uma vez que espera operar com um fluxo de caixa positivo a partir do segundo trimestre, depois de registrar um prejuízo menor do que o esperado.

Mais da metade das empresas do S&P 500 divulgaram balanços trimestrais, com 81,2% superando as expectativas, em comparação com uma média de longo prazo de 67%, de acordo com dados da LSEG desta semana.

Em relação aos dados econômicos, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o número de norte-americanos que solicitaram auxílio-desemprego caíram para 218.000 na semana encerrada em 3 de fevereiro, em comparação com a previsão dos economistas de 220.000.

"Ainda temos um mercado de trabalho bastante apertado neste momento, quando combinamos isso com os relatórios de emprego mais recentes", disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimentos da Glenmede.

"Isso também ocorre em um momento em que alguns dos relatórios econômicos mais recentes estão melhores do que o esperado pelo Fed, com evidências de que a inflação ainda não se estabilizou em 2%."