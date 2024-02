Vale e Hydnum Steel assinam acordo para estudar planta de briquetes na Espanha

O projeto será concebido para substituir o uso de combustíveis fósseis por hidrogênio verde, contribuindo assim para a descarbonização do setor, explicou a mineradora.

Para a Vale, o MoU reforça a sua confiança na utilização do hidrogênio para permitir a descarbonização da siderurgia.

"A combinação do nosso briquete inovador e de baixo carbono com o aço verde produzido pela Hydnum apoiará nossa meta de atingir zero emissões no processo siderúrgico", disse o diretor de Desenvolvimento de Produtos e Negócios da Vale, Rogério Nogueira.

A mineradora inaugurou em dezembro sua primeira planta de briquete em Vitória, no Espírito Santo, (ES), em um passo histórico de sua estratégia rumo à descarbonização e ampliação de sua base geográfica de clientes, que atualmente tem grande exposição à China.

Capaz de reduzir em até 10% as emissões de CO2 na siderurgia, o briquete foi desenvolvido pela companhia em meio a várias iniciativas para diversificar seu portfólio e atender uma demanda global crescente por soluções para a transição energética.

O briquete é produzido a partir da aglomeração em baixa temperatura de minério de ferro de alta qualidade, utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes, o que confere ao produto final alta resistência mecânica.