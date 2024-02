Venda de cimento começa 2024 em queda

As vendas no Nordeste (-5%), Sudeste (-1%) e Sul (-6,2%) caíram na comparação com janeiro do ano passado. No Centro-Oeste houve alta de 3% e no Norte a comercialização avançou 5,2%.

Apesar do início de ano em queda, o Snic tem uma projeção de crescimento de 2% nas vendas de cimento neste ano, um acréscimo de 1,2 milhão de toneladas.

"Ainda que o cenário do ano seja incerto, a indústria do cimento segue otimista com a retomada dos investimentos em infraestrutura e com a possibilidade de elevar a presença do cimento e do pavimento de concreto como opção nas licitações de ruas, estradas e rodovias", afirmou o Snic.