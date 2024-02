Yellen vê mais estresse e perdas em imóveis comerciais, mas nenhum risco bancário sistêmico

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira que espera mais estresse bancário e perdas financeiras decorrentes da fraqueza do mercado imobiliário comercial, mas acredita que isso não representará um risco sistêmico para o sistema bancário norte-americano.

Yellen disse em uma audiência do Comitê Bancário do Senado dos EUA que os reguladores bancários estão trabalhando com as instituições financeiras para lidar com os riscos causados por taxas de desocupação pós-pandemia mais altas para muitos prédios empresariais em cidades maiores e juros mais altos para refinanciamento de empréstimos.