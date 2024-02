Ações europeias fecham em alta na abertura de semana repleta de dados econômicos

As ações do setor imobiliário lideraram a maioria dos índices setoriais europeus, com ganhos de 1,6%, seguidas pelas varejistas, que avançaram 1,4%

Do outro lado do Atlântico, os investidores acompanharão de perto a leitura do índice de preços ao consumidor (IPC) de janeiro dos EUA na terça-feira, em busca de pistas sobre o possível momento de um corte nas taxas pelo Federal Reserve.

Espera-se que a inflação geral ao consumidor desacelere tanto em uma base mensal quanto anual.

Há um otimismo "de que o dado do IPC de amanhã dos EUA confirmará novamente que as pressões inflacionárias estão ainda mais baixas", disse Stuart Cole, economista-chefe de macroeconomia da Equiti Capital.

Cole acrescentou que as ações europeias também estão recebendo um impulso da recente recuperação em Wall Street. O S&P 500 fechou acima de 5.000 pela primeira vez na sexta-feira, impulsionado por apostas no potencial da inteligência artificial. [.N]

Esta semana também está repleta de dados econômicos domésticos, incluindo o crescimento do PIB da zona do euro no quarto trimestre, a inflação de preços ao consumidor da Espanha e de outras regiões e as pesquisas de sentimento econômico ZEW.