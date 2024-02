Bitcoin atinge nível de US$ 50 mil pela primeira vez em mais de dois anos

As ações de criptografia também tiveram um impulso na segunda-feira, com a bolsa de criptografia Coinbase subindo 4,86% e as mineradoras de criptografia Riot Platforms e Marathon Digital subindo 11,9% e 13,7%, respectivamente. As ações da empresa de software MicroStrategy — um notável comprador de bitcoin — subiam 11,7%.

O preço do ether, a segunda maior criptomoeda, subiu 4,08%, para 2.606,60 dólares.