Citi é atingido por nova repreensão do Fed e reveses em ordens de consentimento

Separadamente, a unidade de auditoria interna do Citi disse que é necessário mais trabalho em pelo menos uma instância para resolver problemas previamente levantados pelos reguladores, de acordo com um e-mail visto pela Reuters. O trabalho foi em resposta a ações de fiscalização, chamadas de ordens de consentimento, que datam de outubro de 2020.

Em dezembro, a unidade de auditoria interna constatou que alguns dos trabalhos realizados para melhorar o gerenciamento de riscos em todo o banco eram inadequados, de acordo com o e-mail. A unidade de auditoria também constatou que o Citi não cumpriu a exigência de ter procedimentos para garantir que o conselho e as instâncias superiores da administração recebam relatórios abrangentes sobre os riscos em toda a empresa, segundo o e-mail.

Outro órgão regulador do setor bancário, o Office of the Comptroller of the Currency, também realizou exames em setembro e outubro para avaliar se o Citi havia progredido tanto em relação à integridade dos dados quanto alegava, disse uma fonte com conhecimento direto do assunto, solicitando anonimato para discutir informações confidenciais. O Citi foi reprovado nesses exames, o que o obrigou a fazer um trabalho adicional, disse a fonte.

Os avisos regulatórios surgem no momento em que o banco trabalha com dois pedidos de consentimento de 2020, nos quais o Fed e o OCC orientaram o banco a corrigir deficiências generalizadas e de longa data em sua gestão de riscos, governança de dados e controles internos. As ações de fiscalização se seguiram à transferência malfeita do Citi de cerca de 500 milhões de dólares para credores da empresa de cosméticos Revlon em 2020. O Citi tem milhares de funcionários concentrados em resolver esses problemas.

Os avisos do Fed e os problemas com o trabalho separado em torno das ordens de consentimento não foram relatados anteriormente. A Reuters não conseguiu determinar o impacto que essas questões tiveram sobre os esforços gerais do Citi para resolver seus problemas regulatórios.

Os novos detalhes fornecem uma visão da complexidade da tarefa que a CEO Fraser enfrenta ao realizar a maior reforma do banco em décadas para aumentar os lucros e as ações, que ficaram abaixo de seus pares. O terceiro maior credor dos EUA vem vendendo negócios e demitindo milhares de funcionários para simplificar a estrutura do banco.