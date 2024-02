Frenesi com IA coloca Nvidia brevemente à frente da Amazon em valor de mercado

(Reuters) - A Nvidia ultrapassou brevemente a Amazon.com Inc em valor de mercado nesta segunda-feira, conforme a euforia em torno da inteligência artificial catapultou a fabricante de chips para o posto de quarta empresa mais valiosa dos EUA.

No patamar recorde de 734,96 dólares, a Nvidia valia 1,82 trilhão de dólares em valor de mercado, em comparação com 1,81 trilhão de dólares da gigante varejista Amazon.com e alguns bilhões a menos que o 1,87 trilhão de dólares da Alphabet, proprietária do Google [GOOGL.O], de acordo com dados da LSEG.

A última vez que a Nvidia foi mais valiosa do que a Amazon foi em 2002, quando cada uma valia menos de 6 bilhões de dólares.