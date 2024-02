Motoristas da Uber e outras plataformas farão greve no dia dos namorados nos EUA por salários justos

Por Akash Sriram

(Reuters) - Milhares de motoristas das plataformas de compartilhamento de caronas Uber, Lyft e do aplicativo de entrega de alimentos DoorDash devem entrar em greve nos Estados Unidos no dia dos namorados, comemorado em 14 de fevereiro no país, por uma remuneração justa, informaram grupos de motoristas na segunda-feira.

As manifestações estão programadas para ocorrer cerca de uma semana depois que a Lyft disse que garantiria ganhos semanais para os motoristas, uma novidade no setor de caronas dos EUA, que busca atrair mais motoristas para sua plataforma.