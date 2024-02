Ações francesas e alemãs tocam recordes impulsionadas por balanços

Por Shubham Batra e Amruta Khandekar

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quinta-feira, conforme balanços corporativos otimistas levaram os papéis franceses e alemães a um recorde, enquanto os investidores avaliaram os comentários da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, sobre o processo de desinflação na zona do euro.

O índice CAC-40 de Paris ganhou 0,86%, a 7.743,42 pontos, perto de seu recorde intradiário, com a Renault sendo a principal ganhadora.