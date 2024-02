Autoridades do BCE descartam cortes apressados nos juros, mesmo com queda da inflação

De fato, nesta quinta-feira a Comissão Europeia cortou sua previsão de crescimento do PIB da zona do euro neste ano de 1,2% para apenas 0,8%, o que representa apenas uma melhora marginal em relação ao crescimento de 0,5% do ano passado.

Ainda assim, o BCE continua a rechaçando as apostas de corte de juros, temendo que o crescimento relativamente rápido dos salários nominais aumente a inflação, já que os trabalhadores procuram recuperar a renda perdida com o rápido aumento dos preços.

"O crescimento dos salários continua forte e espera-se que se torne um impulsionador cada vez mais importante da dinâmica da inflação nos próximos trimestres, refletindo o mercado de trabalho apertado e as demandas dos trabalhadores por compensação da inflação", disse Lagarde.

O BCE precisa ver o resultado dos acordos salariais a serem firmados no primeiro trimestre deste ano antes de ter certeza de que o crescimento da renda não exercerá uma pressão indevida sobre os preços.

