Berkshire reduz fatia na Apple, vende StoneCo e outras três ações

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - A Berkshire Hathaway disse na quarta-feira que reduziu sua enorme participação na Apple, se desfez de quatro fatias em outras empresas, incluindo na brasileira StoneCo, e manteve os investidores em dúvida sobre qual será o novo investimento importante de Warren Buffett.

A Berkshire disse que vendeu 10 milhões de ações da Apple no quarto trimestre, mas ainda detinha no final do ano passado mais de 905 milhões de papéis da empresa avaliados em cerca de 174 bilhões de dólares.