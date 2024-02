Brasil proíbe importações de tilápia do Vietnã enquanto aguarda revisão de protocolo sanitário

Em 2022, o fornecimento global de tilápia foi de 6,5 milhões de toneladas, conforme estimado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

O Brasil exportou 24 milhões de dólares em produtos de peixe em 2022, com a tilápia representando 98% do comércio, de acordo com o site da Peixe BR, que também mostra os EUA como o principal cliente do Brasil.

Um "surto de doença" não especificado, no entanto, reduziu as exportações brasileiras nos meses seguintes, de acordo com um relatório da FAO que abrange as vendas no primeiro semestre de 2023, quando as exportações brasileiras de tilápia caíram 32% em volume, para 3.319 toneladas.