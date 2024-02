Citi corta recomendação de Inter&Co para "neutra" e reduz preço-alvo a US$6

SÃO PAULO (Reuters) - O Citi cortou nesta quinta-feira a recomendação das ações do Inter&Co para "neutra" após oferta subsequente de ações e divulgação dos resultados trimestrais da companhia, além de reduzir o preço-alvo da ação para 6 dólares, de 6,30 dólares anteriormente.

O Inter&Co manteve o bom momentum operacional, acelerando a carteira de empréstimos enquanto melhora a rentabilidade (ROE), disse o Citi, acrescentando que este último deve alcançar 13% em 2024.

Segundo o banco, as ações do Inter&Co, que controla o Grupo Inter, se recuperaram da recente fraqueza decorrente do "follow-on", com seus analistas considerando um P/BV (relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial) justo de 1,3 vez para 2024.