Comissão Europeia corta previsão de crescimento da zona do euro para 2024 e vê inflação menor

Em 2025, o crescimento econômico deverá acelerar para 1,5%, informou a Comissão, reduzindo ligeiramente sua previsão anterior de 1,6%.

"A economia da UE quase não se expandiu ao longo de 2023 - e as perspectivas para o primeiro trimestre de 2024 permanecem fracas", disse o Comissário Econômico da UE, Paolo Gentiloni, em uma coletiva de imprensa.

"As pressões sobre os preços se moderaram mais rapidamente do que o esperado anteriormente e os preços da energia estão agora substancialmente mais baixos. Como resultado, embora as condições de crédito ainda estejam apertadas, os mercados agora esperam que o ciclo de afrouxamento comece mais cedo", disse ele.

A maior economia da UE, a Alemanha, será o maior entrave para o crescimento da zona do euro neste ano e no próximo, com um crescimento de apenas 0,3% em 2024, em vez dos 0,8% previstos pela Comissão em novembro, e de 1,2% em 2025, após uma recessão de 0,3% no ano passado.

A segunda maior economia, a França, também crescerá mais lentamente em 2024, 0,9%, em vez dos 1,2% previstos em novembro, e a terceira maior economia, a Itália, crescerá apenas 0,6%, em vez dos 0,9% previstos há três meses.

Como a atividade econômica será menor, também é provável que o crescimento dos preços ao consumidor em 2024 desacelere mais do que o previsto anteriormente -- para 2,7%, em vez de apenas 3,2%, como observado em novembro, de 5,4% em 2023.