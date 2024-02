Ibovespa opera sem direção clara com Sabesp em destaque; Vale pesa

Nos Estados Unidos, dados mostraram menos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada do que analistas esperavam, enquanto as vendas no varejo em janeiro caíram mais do que o previsto e os preços de importados no mês passado subiram acima das estimativas no mercado.

Os rendimentos dos Treasuries ampliaram a queda após as divulgações, com o título de 10 anos mostrando 4,2124%, de 4,267% na véspera.

A equipe da corretora Commcor observou em nota enviada a clientes mais cedo que números referentes à atividade econômica dos EUA indicam até o momento que, mesmo em um cenário em que o início da queda de juros seja postergado, a economia norte-americana deverá seguir com um "pouso suave".

"Essa desaceleração mais saudável da atividade tem ajudado a amenizar os impactos negativos que os dados da inflação acima do esperado poderiam causar", afirmou, citando principalmente o índice de preços ao consumidor divulgado no começo da semana.

DESTAQUES

- SABESP ON subia 5,42%, a 83,27 reais, chegando a 83,70 reais na máxima até o momento, recorde intradia. O governo do Estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira o início do processo de consulta pública aos documentos para a privatização da companhia, incluindo minuta do contrato de concessão a ser assinado pela companhia com municípios. A consulta pública aos documentos, que incluem plano regional de saneamento, vai até 15 de março.