Prysmian troca comando na América Latina, expande fábrica de cabos mirando eólica offshore

Segundo os executivos, a troca ocorre em meio à aposta da Prysmian em um novo momento para o setor de energia no mercado latino-americano, com aceleração do fornecimento de cabos para geração, transmissão e distribuição e o surgimento dos primeiros projetos de eólicas offshore, que dependem de cabos submarinos para escoar energia para consumo em terra.

"Todos estão falando da eólica offshore no Brasil, a mensagem que nós temos para o mercado, para os players, é que a cadeia de valor dos cabos está pronta amanhã", afirmou Boronat à Reuters.

A companhia já produz no Brasil cabos submarinos, como os chamados "umbilicais" para plataformas da Petrobras, e vem investindo em suas plantas industriais no Espírito Santo para produzir cabos para usinas eólicas offshore. O grupo trouxe ao país uma linha de produção igual à de sua fábrica na Noruega, onde a geração eólica no mar é uma fonte consolidada há anos.

"Do Capex (investimento) hoje no Brasil, 50% está sendo direcionado para esse negócio. São mais ou menos 5 milhões (de dólares) por ano de investimento para aumentar capacidade nas plantas de Vila Velha e Cariacica", explicou Tonon.

O Brasil começou a discutir nos últimos anos a exploração de eólicas no mar como uma nova fronteira para a geração de energia elétrica. Segundo o Ibama, quase cem projetos para usinas na costa brasileira já ingressaram com pedido de licenciamento ambiental, somando 234 gigawatts (GW) de potência.

A atividade, porém, ainda carece de um marco regulatório no Brasil, o que impede o andamento dos projetos. A Câmara dos Deputados chegou a aprovar um texto no fim do ano passado, mas a inclusão de uma série de "jabutis" -- temas sem relação direta -- trouxe grande apreensão no setor elétrico, principalmente por seu impacto sobre a conta de luz.