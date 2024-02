Vale poderá registrar provisões extras de US$3,5 bi por Mariana, prevê Itaú BBA

Procurada, a Vale não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

No mês passado, a Justiça brasileira decidiu em primeira instância condenar as companhias a pagar 47,6 bilhões de reais por danos morais coletivos pelo caso.

A BHP reportou que aumentará sua provisão para o rompimento da barragem da Samarco em 3,2 bilhões de dólares (depois de impostos) em seu relatório de resultados do quarto trimestre, que será publicado em 20 de fevereiro. O movimento elevará o montante total das provisões da BHP para 6,5 bilhões de dólares.

"De acordo com nossos cálculos, a Vale precisaria fazer um adicional de cerca de 3,5-3,6 bilhões de dólares em provisões para igualar os 6,5 bilhões de dólares que a BHP reportará para o ano de 2023", disse o relatório do Itaú BBA.

"Observamos que as potenciais provisões adicionais representam aproximadamente 6% do valor de mercado e, portanto, significativas do ponto de vista da avaliação."

Os resultados trimestrais da Vale estão previstos para serem publicados em 22 de fevereiro.